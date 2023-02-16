Происшествия

Внебрачного сына Жириновского задержали за драку в ресторане

Внебрачного сына Владимира Жириновского задержали за драку в ресторане и нападение на полицейского в Москве.

Скандал произошел поздно вечером в ресторане «Ткемали» на Лубянке. Прибывшие на место полицейские установили дебошира, сообщает Telegram-канал 112.

Олег Эдельштейн, сын знаменитого политика, продолжал вести себя агрессивно, оскорблял сотрудников и, в конце концов, ударил в грудь инспектора ППС. Последнему пришлось обратиться к врачам.

Эдельштейна доставили в отдел, составили административный протокол за мелкое хулиганство. Следственный комитет проводит проверку по факту избиения полицейского.