Происшествия

Росгвардейцы задержали женщину за кражу еды в Пскове

Росгвардейцы задержали женщину за кражу продуктов из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 февраля экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

В торговый центр был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 60-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.