Происшествия

Мужчина украл из подмосковного храма цепочку, перекрестился и ушел

В Подмосковье неизвестный похитил крестик с цепочкой из храма. Перед этим он поставил свечку, а после похищения — перекрестился, сообщает Telegram-канал Baza.

Видео: Baza / Telegram

«Особо набожный вор пришёл в Покровский храм в деревне Мишуково. Мужчина огляделся, поставил свечку и выбрал для поклонения икону святых мощей мученика Харлампия. Ему приглянулся крестик с цепочкой, что висели внутри. Мужчина снял их, перекрестился в качестве искупления греха и благодарности, затем вышел из храма», – отмечается в сообщении.

Ущерб оценивают в 15 тысяч рублей, «грешника» ищут.