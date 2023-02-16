Происшествия

Девушка попалась на краже еды в Пскове

Росгвардейцы задержали 28-летнюю псковичку за кражу продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. В торговый центр направили экипаж группы задержания. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали девушку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.