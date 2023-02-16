Происшествия

Ушел из жизни бывший председатель Псковского городского суда

На 73-м году жизни от продолжительной болезни скончался бывший председатель Псковского городского суда Владимир Архипов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Более 25 лет Владимир Архипов посвятил отправлению правосудия: первые 10 лет являясь судьей Псковского областного суда, а с 1987 вплоть до почетной отставки в 2003 году - возглавляя Псковский городской суд. Он был высокопрофессиональным судьей, прекрасным человеком, наставником для молодого поколения судей, отметили коллеги.

Судейский корпус Псковской области скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Архипова.

Прощание с ним состоится 21 февраля 2023 года в 12:00 в храме Покрова и Рождества Богородицы от Пролома по адресу: Псков, улица Свердлова, 1.