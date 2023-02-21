Происшествия

Пскович напал на знакомого с ножом и лишился свободы

45-летний пскович лишился свободы за нападение на знакомого с ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В судебном заседании установлено, что 4 сентября 2022 года мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на знакомого с двумя ножами хозяйственно-бытового назначения в руке и нанес удары по голове, груди и туловищу.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.