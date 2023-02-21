Происшествия

Стрельба при проверке рыболовных сетей обернулась для жителя Псковской области судом

Житель Новосокольнического района открыл стрельбу при проверке его рыболовных сетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Вечером 23 мая прошлого года 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в деревне Ловно Новосокольнического района. Он обнаружил, что на озере посторонние проверяют его рыболовные сетки, разозлился и решил их напугать выстрелами из ружья. Мужчина взял незаконно хранящееся у него исправное и пригодное для стрельбы охотничье ружье и с расстояния примерно 100 метров от берега произвел три выстрела в направлении озера, в том числе места, где на лодке плавали потерпевшие – супружеская пара.

Подсудимый, будучи охотником и имея навык стрельбы из охотничьего ружья, целился и производил выстрелы так, чтобы зарядом патрона не попасть в потерпевших и имел намерение только их напугать. Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в счет компенсации морального вреда.