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Дело о похищении 15 тысяч рублей из женского носка рассмотрел Пыталовский районный суд

Уголовное дело о похищении 15 тысяч рублей из носка рассмотрел Пыталовский районный суд. Как сообщается в решении суда, замужнюю безработную женщину, воспитывающую троих детей, обвинили в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Согласно материалам дела, женщина вместе с сыном пришла в гости к знакомой, проживающей в двухкомнатном жилом блоке в общежитии. В ходе застолья, когда напитки закончились, потерпевшая дала 1000 рублей и попросила сходить еще за спиртным. После этого они снова выпили, пострадавшая легла спать.

Обвиняемая прошла в комнату к лежащей на диване женщине и вытащила из носка, надетого на левую ногу, 14 купюр достоинством 1000 рублей. «С целью подавления возможного сопротивления», обвиняемая не менее трех раз ударила потерпевшую по голове и схватила за волосы. Свидетелем стал несовершеннолетний сын пострадавшей.

Из показаний несовершеннолетнего свидетеля следует, что его мама видела, как знакомая забирает деньги и обозвала ее «воровкой», а та накинулась на маму с кулаками, дёргала за волосы. Сопротивляться потерпевшая не могла. Папа в это время спал.

Согласно данным из магазина, обвиняемая приобрела тюбик с зубной пастой, баночку с кремом и другие товары. От покупателя было принято наличными 5000 рублей, сдача составила 998 рублей.

Смягчающими обстоятельствами суд признал частичное признание вины, активное способствование расследованию преступления, полное возмещение причиненного имущественного ущерба, наличие на иждивении троих малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством признано наличие рецидива преступлений (ранее судима за убийство).

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания в виде реального лишения свободы подсудимой отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Женщина признала вину частично.

Изъятый в ходе осмотра места происшествия женский носок красно-белого цвета возвращен потерпевшей. Зубная паста и крем возвращены обвиняемой.