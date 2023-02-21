Происшествия

Псковича осудили за незаконное хранение наркотиков

Псковича осудили за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотика в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской транспортной прокуратуре.

В октябре 2022 года местный житель, находясь на территории города Пскова, забрал застегивающийся пакет с находящимся внутри наркотическим средством. После этого мужчину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него изъяли наркотическое средство – метилэфедрон массой 0,51 грамм (значительный размер).

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.