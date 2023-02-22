Происшествия

Житель Порховского района вновь отправится в колонию за кражу вещей

Житель Порховского района вновь отправится в колонию за кражу чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ранее осужденный в 2022 году мужчина освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за предыдущее преступление. Спустя полгода после возвращения, он дважды проник в частные дома на территории Порховского района. Подсудимый похитил личные вещи и бытовую технику на общую сумму 35 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности осужденного, наличия рецидива преступлений в его действиях, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Похищенное имущество вернули владельцам.