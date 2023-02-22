Происшествия

Мужчина попался на краже спиртного в Пскове

35-летний мужчина попался на краже спиртного в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.