Происшествия

Россиянка подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла.

«Информация по инциденту подтверждается. Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась», — пояснили корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах.

Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории «Коммунальник. 38-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи.

В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.