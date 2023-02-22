Происшествия

Баня горела в Псковском районе

Баня горела в Псковском районе, на острове имени Залита, 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел на улице Шляпникова. В бане метров выгорела кровля по всей площади. Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В тот же день, на 3-ем переулке Псковстроя в Пскове, сгорела хозяйственная постройка, пеноблок и шифер. В ведомстве считают, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи.