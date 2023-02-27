Происшествия

В Псковской области выявили фальшивого директора организации

Псковские таможенники и сотрудники УМВД России по Псковской области выявили незаконное использование документов для образования юридического лица. Возбуждено уголовное дело, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Номинальным директором и учредителем организации в Псковской области, ведущей внешнеэкономическую деятельность, числился гражданин, фактически не принимавший участия в руководстве и финансово-хозяйственной деятельности этой организации.

Гражданин откликнулся на предложение незнакомого мужчины получать до 8 тысяч рублей в месяц за использование его личных данных. В одной из нотариальных контор Санкт-Петербурга житель Псковской области передал свой паспорт мужчине, предложившему ежемесячное материальное вознаграждение, для регистрации в качестве директора юридического лица.

Фиктивное трудоустройство обернулось возбуждением в отношении псковича уголовного дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или обязательными работами на срок до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет.