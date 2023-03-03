Происшествия

Псковичка обокрала дачу пенсионерки и попала под следствие

Бутылку коньяка, продукты питания и одежду украла псковичка из дачи в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По версии следствия, кражу из дачного дома в деревне Малая Гверстонь Печорского района совершили путем отжатия стекла оконной рамы в период с 1 февраля по 1 марта. О произошедшем в полицию завила пенсионерка из деревни Борисовичи Псковского района. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский», установили подозреваемую. Ей оказалась безработная, ранее уже судимая за кражу жительница Псковского района 1989 года рождения. Женщина дала признательные показания.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«При обыске часть похищенного обнаружена и изъята. Проводится расследование, в рамках которого выясняется возможная причастность подозреваемой к совершению и других преступлений», – отметили полицейские.