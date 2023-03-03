Происшествия

Неисправность электрооборудования привела к пожару в плюсской деревне

Три хозяйственные постройки сгорели в Псковской области 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 7.01 в ведомство сообщили о пожаре на улице Озерной в деревне Лямцево Плюсского района. Сгорела хозяйственная постройка. Причина, по предварительной информации, - неисправность электрооборудования.

Еще один пожар произошел в 22.32 на улице Юрьевской в Печорах. Хозяйственная постройка выгорела изнутри. Предварительная причина – короткое замыкание на вводе в помещение.

Также возгорание произошло в 23.33 в деревне Рядобжа Островского района. В хозяйственной постройке сгорела стена. Причина, предварительно, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасти от огня удалось жилой дом и хозяйственную постройку.