Происшествия

Почти 2,5 тысячи патронов изъяли росгвардейцы у псковичей

36 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей Псковской области провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии с 27 февраля по 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ЛРР выявили шесть административных правонарушений, изъяли шесть единиц оружия и 2408 патронов.

В ведомстве напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия документа.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.