Происшествия

Жители Пскова и Великих Лук лишились денег после общения с мошенниками

Жители Пскова и Великих Лук лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Потерпевшим звонили неизвестные, которые под предлогом якобы предотвращения попытки незаконного оформления на них кредита, а также под другими предлогами завладели деньгами собеседников на общую сумму 285 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.