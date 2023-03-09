Происшествия

В жилом доме в Забайкалье взорвался газ

Взрыв бытового газа произошел в подъезде дома в поселке Антипиха под Читой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.

Фото: BRIEF

«На месте работают все силы и средства экстренных служб. (По разрушениям от взрыва) пока уточняется», — сказали в пресс-службе.

По заявлению экстренных служб, повреждены два этажа здания, пишет РИА Новости.

По данным очевидцев, взрыв произошел на улице Боровая, 6. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются.

По предварительным данным, под завалами в жилом доме в Чите, где произошел взрыв газа, находятся бабушка и 5-летний ребенок, пишет газета «Вечорка».