В жилом доме в Забайкалье взорвался газ

Взрыв бытового газа произошел в подъезде дома в поселке Антипиха под Читой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.
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«На месте работают все силы и средства экстренных служб. (По разрушениям от взрыва) пока уточняется», — сказали в пресс-службе.
По заявлению экстренных служб, повреждены два этажа здания, пишет РИА Новости.
По данным очевидцев, взрыв произошел на улице Боровая, 6. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются.
По предварительным данным, под завалами в жилом доме в Чите, где произошел взрыв газа, находятся бабушка и 5-летний ребенок, пишет газета «Вечорка».