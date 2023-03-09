Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве газа в Чите

Шесть человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме поселка Антипиха в пригороде Читы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Фото: BRIEF

«Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Они сейчас направляются в Городскую клиническую больницу №1», - сообщили в Минздраве Забайкальского края.

Там также отметили, что состояние пострадавших оценят после обследования в медучреждении, пишет ТАСС.

«На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали шесть человек, в результате происшествия повреждены шесть квартир», - добавили в пресс-службе МЧС РФ.

В региональном управлении ведомства отметили, что под завалами слышны голоса людей.

В мэрии Нижневартовска сообщили, что оставшихся без жилья после взрыва бытового газа разместят в маневренном фонде.