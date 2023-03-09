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Происшествия

Пять человек пострадали из-за применения взрывного устройства на Ставрополье

09.03.2023 11:03|ПсковКомментариев: 0

Бытовой конфликт произошел в одном из заведений на Ставрополье, один из участников применил взрывное устройство, пострадали пятеро. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов в своем Telegram-канале.

Фото: Mash

«Рано утром 9 марта некоторые жители домов в районе автовокзала города Изобильного услышали хлопок. По предварительным данным, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным Минздрава СК, пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает», - написал Владимир Форостянов.

По его словам, органы внутренних дел проводят следственную проверку по данному инциденту, личности участников конфликта установлены.

Теги: #происшествие #взрывное устройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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