Происшествия

Пскович расплатился за покупку продуктов купюрой «банка приколов»

Пскович расплатился за покупку продуктов пятитысячной купюрой «банка приколов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 8 марта в Пскове в магазине по улице Алтаева была выявлена купюра достоинством пять тысяч рублей «банка приколов», которая, как известно, платежным средством не является. Неустановленный покупатель расплатился ей за покупку продуктов.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.