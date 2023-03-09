Происшествия

Молодая петербурженка пострадала от ожога глаз после наращивания ресниц

17-летняя жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пострадала после наращивания ресниц. После проведения процедуры ей стало плохо, так как на лице образовались красные пятна, сообщает RuNews24.

После резкой боли и жжения в глазах она обратилась за медицинской помощью. Врачи обнаружили, что пострадавшая получила химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз.

Ей оказали первую помощь и отправили лечиться домой.

Сейчас устанавливают обстоятельства инцидента, а салон проверят на соблюдение безопасности клиентов, добавили в издании 78.ru.