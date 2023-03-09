Происшествия

Пропавшего три года назад псковича продолжает разыскивать полиция

Юрия Михайлова 1982 года рождения продолжают разыскивать в Пскове. Мужчина без вести пропал на территории областного центра в 2020 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров. Среднего телосложения, темные и короткие прямые волосы, лицо овальной формы, дугообразные брови, нос с горбинкой, тонкие губы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову).