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Нарушение правил пожарной безопасности выявили в палкинском доме-интернате

Нарушение правил пожарной безопасности выявила прокуратура в Первомайском доме-интернате в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Первомайский дом-интернат осуществляет стационарное обслуживание женщин, страдающих хроническими психическими заболеваниями, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Выявленные факты нарушений создают реальную угрозу для жизни и здоровья обеспечиваемых и работников учреждения, подчеркнули в ведомстве.

В частности, выявлены недостатки в монтировании и работе системы пожарной сигнализации, отсутствие системы молниезащитного устройства здания и системы автоматической пожарной сигнализации в чердачном помещении. Вопреки требованиям правил противопожарного режима, в учреждении отсутствовали документы, подтверждающие проведение регулярных практических тренировок по эвакуации людей из здания.

В связи с этим прокурор Палкинского района внесла в адрес директора Первомайского дома-интерната представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также инициировала привлечение руководителя к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре района.