Происшествия

Подросток оказался в реанимации после драки в московской школе. ВИДЕО

Двое десятиклассников подрались в школе на востоке Москвы, один из них в итоге оказался в реанимации. У пострадавшего подростка закрытая черепно-мозговая травма и перелом лобной кости, пишет Telegram-канал Baza.

Видео: Telegram-канал Baza

Конфликт между одноклассниками произошёл утром 9 марта в школе Новокосино имени адмирала Михайловского. Там в коридоре завязалась драка двумя подростками — и «последний, войдя в раж, решил добить упавшего противника ударами по голове». Всё это видели учителя, однако они ничего не сделали — полицию в школу пришлось вызывать прибывшей матери.

По словам других детей, подростки конфликтуют уже давно: один из них то и дело пытался задеть второго. 9 марта подросток и вовсе решил устроить показательную драку.

Врачи диагностировали пострадавшему подростку сотрясение со смещением лобной кости, и теперь он лежит в больнице — скоро ему должны сделать операцию.