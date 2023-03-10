Происшествия

Продукты питания попыталась украсть из магазина пожилая псковичка

В субботу, 11 марта, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку 1963 года рождения, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.