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Невельского отца лишили свободы на десять суток за неуплату алиментов

В Невеле отец за неуплату алиментов лишился свободы на десять суток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На исполнении в отделении судебных приставов Невельского и Усвятского районов находится исполнительное производство в отношении отца несовершеннолетнего сына о взыскании задолженности по алиментным платежам. В рамках исполнительного производства к мужчине применили меры принудительного исполнения. Однако житель Невельского района продолжал уклоняться от

уплаты алиментов.

Тогда судебный пристав-исполнитель привлёк гражданина к административной ответственности. На него составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ. Данный административный протокол рассмотрел суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 10 суток.