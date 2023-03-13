Происшествия

Пропавшего 8 марта мужчину в черном разыскивают в Псковском районе

41-летнего Романа Цветкова разыскивают в селе Середке Псковского района, местонахождение мужчины неизвестно с 8 марта. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны с лампасами, черные ботинки.

Информацию, которая поможет найти Романа Цветкова, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.