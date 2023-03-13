Происшествия

Пскович может сесть в тюрьму за использование утерянной банковской карты

Жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

29 февраля подозреваемый в одном из сетевых магазинов на улице Труда возле кассы самообслуживания обнаружил на полу утерянную банковскую карту. Ей можно было оплачивать без введения пин-кода покупки на сумму до 1000 рублей, и мужчина расплатился этой картой за свой товар - сумма в чеке составила 261 рубль 35 копеек. Затем злоумышленник направился в другой магазин на улице Труда, где оплатил картой товар на сумму 945 рублей. Общая сумма ущерба - 1206 рублей 35 копеек.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.