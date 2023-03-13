Происшествия

Великолучане не поддались на уловки мошенников и сохранили более 700 тысяч рублей

Великолучане не поддались на уловки мошенников и сохранили более 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 24-летнему великолучанину 10 марта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. И под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания его денежных средств настоятельно рекомендовал собеседнику срочно перевести деньги на «безопасный счет». Горожанин на эту уловку не поддался, и злоумышленник, рассчитывавший заполучить свыше 500 тысяч рублей, остался ни с чем. В тот же день мошенникам уже под другим предлогом не удалось завладеть деньгами в сумме более 200 тысяч рублей у пожилой великолучанки.

Эти жители Великих Лук сообщили о произошедшем в полицию. Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.