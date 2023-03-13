Происшествия

Великолучане украли около 90 кг сыра

Великолучане украли около 90 килограммов сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В начале ноября 2022 года двое работников одного из предприятий города решили похитить около 90 кг сыра. По прошествии одного месяца их поймал кладовщик организации, который увидел, как обвиняемые вывозят сыр с территории производственного цеха.

Прокурор города Великие Луки Псковской области направил в суд уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору (статья 158 УК РФ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.