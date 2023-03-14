Происшествия

Великолучанин отправится в колонию за оплату покупок найденной картой

Великолучанин отправится в колонию за оплату покупок найденной картой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В середине октября прошлого года мужчина по дороге на работу нашел телефон. В его чехле он обнаружил банковские карты. После подсудимый прошелся по магазинам города, приобрел продукты питания и спиртное. Расплачивался он через терминал найденными банковскими картами, похитив свыше 9500 рублей с банковского счета потерпевшего.

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.