Происшествия

Пскович передал мошенникам более 300 тысяч рублей

Пскович передал мошенникам более 300 тысяч рублей 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителю Пскова позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банковской сферы. Под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств со счета, злоумышленник завладел его деньгами в сумме более 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.