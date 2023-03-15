Происшествия

В российском регионе дети отравились таблетками во время игры и попали в больницу

В Волгоградской области двое детей отравились таблетками во время игры в медиков. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону сообщает RuNews24.

Как рассказали правоохранители, многодетная мать вместе с подругой пила спиртное. Трое её детей были у бабушки. А 9-летний сын и 7-летняя дочь находились дома. В какой-то момент они решили поиграть в больницу.

В одном из шкафов дети нашли сильнодействующие таблетки и съели по три штуки. Их госпитализировали в больницу с отравлением. Выяснилось, что их мать регулярно употребляет спиртное и в отношении нее было составлено несколько протоколов об административном правонарушении.

Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре, решается вопрос о лишении россиянки родительских прав.