Происшествия

Жилой дом горел в Великих Луках

Жилой дом на две семьи горел в Великих Луках 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В жилом доме на две семьи на проезде Дежнева в двухкомнатной квартире огонь повредил стены коридора, кровлю и пластиковые потолки. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в коридоре. Ущерб устанавливается. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В тот же день на улице Карла Маркса в Опочке огонь повредил крышу хозяйственной постройки, а также закоптил внутренние помещения бани. Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудование. Сотрудники ГУ МЧС спасли бани и две хозяйственные постройки.

Автомобиль ВАЗ-2112 и хозяйственная постройка сгорели на улице Садовой в Пыталово. В ведомстве считают, что пожар случился из-за аварийного режима работы электропроводки в хозяйственной постройке.