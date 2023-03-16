Происшествия

Псковичи передали мошенникам более 300 тысяч рублей

Псковичи передали мошенникам более 300 тысяч рублей 14 и 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в областном центре 15 марта пожилому горожанину позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками службы социальной зашиты. И под предлогом выплаты некоей денежной компенсации завладели его деньгами в сумме 40 тысяч рублей. А 14 марта псковичке позвонили мнимые представители правоохранительных органов и под предлогом предотвращения взлома личного кабинета на одном из сайтов получили около 300 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.