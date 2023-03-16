Происшествия

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в здании погрануправления ФСБ по региону в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС экстренные службы.

«В результате пожара один человек погиб, двое пострадали», - сказал собеседник агентства.

Там также добавили, что пожар в погрануправлении произошел в результате взрыва.

В администрации города отметили, что угрозы для жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП, нет. Собеседник агентства также добавил, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выехал на место происшествия.