Происшествия

Садовый дом подожгли в Псковском районе

Садовый дом горел в СНТ «Ветеран» на улице Брусничная в Псковском районе 17 марта. В ведомстве считают, причиной пожара мог стать поджег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ту же ночь одноэтажное нежилое здание горело на улице Первомайской в Локне. Сгорела кровля по всей площади, огонь уничтожил крыльцо, здание закопчено внутри по всей площади. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Днем ранее, 16 марта, на улице Малышева в Великих Луках багажник горел в автомобиле Volkswagen Vento 1993 года выпуска. Предполагается, что возгорание багажного отсека произошло из-за короткого замыкания.

Также в Великих Луках пластиковый мусорный контейнер горел на улице Витебской у дома 2. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.