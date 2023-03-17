Происшествия

Доверчивые псковички лишились миллиона рублей после звонков «из банка»

Мнимые банковские служащие обманным путем завладели деньгами ряда жительниц Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15-16 марта нескольким жительницам Пскова и Порховского района позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков. Под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на собеседниц кредитов, злоумышленники завладели их деньгами на общую сумму более миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняют в рамках проводимого расследования.