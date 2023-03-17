Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
и снова в грязи
досрочный выход на пенсию
построй дом своей мечты
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Защита для псковских предпринимателей
факторинг для бизнеса
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Псковское гостеприимство
Парк у реки Милевки
о показаниях электросчётчика
Господин Рейтингомер
Оплата за ОДН с марта
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Происшествия 17.03.2023 14:191 Суд вынес приговор сыну экс-депутата, сбившему двух полицейских в Великих Луках 17.03.2023 16:580 Великолучанин лишился ног из-за упавшей плиты на заброшенном заводе 17.03.2023 16:290 Доверчивые псковички лишились миллиона рублей после звонков «из банка» 17.03.2023 15:370 В Петербурге раскрыли убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад 17.03.2023 14:191 Суд вынес приговор сыну экс-депутата, сбившему двух полицейских в Великих Луках 17.03.2023 13:450 Беременная седьмым ребенком псковичка незаконно получила деньги маткапитала и попала под суд
 
 
 
Самое популярное 13.03.2023 18:393 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Доверчивые псковички лишились миллиона рублей после звонков «из банка»

17.03.2023 16:29|ПсковКомментариев: 0

Мнимые банковские служащие обманным путем завладели деньгами ряда жительниц Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15-16 марта нескольким жительницам Пскова и Порховского района позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков. Под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на собеседниц кредитов, злоумышленники завладели их деньгами на общую сумму более миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняют в рамках проводимого расследования.

Теги: #регион60 #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 195 человек
17.03.2023, 18:010 Родители псковских школьников написали ЕГЭ в рамках всероссийской акции 17.03.2023, 18:000 Королевская делегация из Петербурга примет участие суперсезоне «Мисс и Миссис Псков 2023» 17.03.2023, 18:000 Вице-премьер призвала россиян к осознанному потреблению 17.03.2023, 17:580 Псковских юнармейцев наградили за активное участие в патриотическом движении
17.03.2023, 17:530 Назван самый невостребованный маршрут псковского аэропорта 17.03.2023, 17:500 «Дабришутинг»: Музейные находки, детские инициативы и халява для бездельников. ВИДЕО 17.03.2023, 17:450 Псковичи за год потратили на ритуальные услуги около 400 млн рублей 17.03.2023, 17:390 Годовой план по замене лифтов выполнили в Псковской области
17.03.2023, 17:370 Николай Козловский рассказал о наиболее важных вопросах сессии Великолукской гордумы 17.03.2023, 17:330 Первый межрегиональный форум ТИКов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.03.2023, 17:310 Пьяного водителя скутера выявили в Плюссе 17.03.2023, 17:240 Великолукская академия физкультуры и спорта стала чемпионом СЗФО по мини-футболу
17.03.2023, 17:090 Псковское отделение ЛДПР закупило пряжу для «швейбата» 17.03.2023, 17:040 Зиму — вон! ИНФОГРАФИКА 17.03.2023, 17:010 Депутат Госдумы назвал цифровой рубль третьей формой национальной валюты 17.03.2023, 16:580 Великолучанин лишился ног из-за упавшей плиты на заброшенном заводе
17.03.2023, 16:530 Секретарь белорусской ЦИК выступила на межрегиональном форуме в Пскове 17.03.2023, 16:480 Мемориальная выставка «Шаляпин и я» появится на вокзале в Пскове 17.03.2023, 16:460 Меры по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период ввели в Пскове 17.03.2023, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 марта
17.03.2023, 16:340 Лучше сразу применять ДЭГ и не отставать от других регионов - Александр Котов  17.03.2023, 16:290 Доверчивые псковички лишились миллиона рублей после звонков «из банка» 17.03.2023, 16:280 Великолукские депутаты оценили качество капремонта в школе №1 17.03.2023, 16:240 V Международный конкурс краеведов стартовал в Пскове
17.03.2023, 16:190 Михаил Ведерников: Избирательная система России чутко реагирует на все вызовы 17.03.2023, 16:120 Более 70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 17.03.2023, 16:110 Временную комиссию по вопросам здравоохранения создали в Великих Луках 17.03.2023, 16:040 ДЭГ-2023 может стать самым масштабным в России - Элла Памфилова
17.03.2023, 16:000 Красногородская школа задерживала выплаты работникам при увольнении 17.03.2023, 15:590 Латвия запретила въезд певцу Шаману 17.03.2023, 15:510 Избирательная система в Псковской области отличается новациями - Элла Памфилова 17.03.2023, 15:440 Весна грязна: что говорят псковичи о начавшемся потеплении в соцсетях
17.03.2023, 15:431 Псковский регион будет сотрудничать с Курской и Запорожской областями в сфере туризма 17.03.2023, 15:370 В Петербурге раскрыли убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад 17.03.2023, 15:330 Игру на знание истории и географии Крыма провели в Великих Луках 17.03.2023, 15:300 Первый межрегиональный форум ТИКов торжественно стартовал в Пскове 
17.03.2023, 15:270 Молодой российский поэт о Михайловском: Вернётся смысл жизни 17.03.2023, 15:220 Псковичи устроили флешмоб и выстроились в форме Крымского полуострова 17.03.2023, 15:170 «Прекрасный малыш»: кубанский чайник продают в Пскове за 10 тысяч рублей 17.03.2023, 15:151 Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей
17.03.2023, 15:070 «В фокусе»: подешевело ли жилье в Псковской области? 17.03.2023, 15:010 Сериал о княгине Ольге для Первого канала снимет Валерия Гай Германика 17.03.2023, 14:480 Природный газ запустили в поселке Кунья 17.03.2023, 14:430 День рождения «Михайловского» отмечают 17 марта
17.03.2023, 14:350 В Дно, Выскоди и Искре провёл приёмы граждан Александр Котов 17.03.2023, 14:260 ВТБ нарастил продажи автокредитов в Псковской области на 30% 17.03.2023, 14:191 Суд вынес приговор сыну экс-депутата, сбившему двух полицейских в Великих Луках 17.03.2023, 14:160 Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны СВО
17.03.2023, 14:000 «Квартирник»: «ФОЛЬК MIX» о народном рок-н-ролле, популярности и событиях культурного календаря. ВИДЕО 17.03.2023, 13:570 Неизвестное смертельное инфекционное заболевание обнаружили в Танзании 17.03.2023, 13:450 Беременная седьмым ребенком псковичка незаконно получила деньги маткапитала и попала под суд 17.03.2023, 13:371 Представитель ГИБДД о роли «вафельницы» во время ремонта Ольгинского моста
17.03.2023, 13:321 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» продолжают приводить в порядок улицы Пскова. ФОТО 17.03.2023, 13:230 Стрелковый турнир памяти Алии Молдагуловой пройдет в Пскове 17.03.2023, 13:110 Раскрываемость преступлений в Великих Луках составила менее 40% 17.03.2023, 13:040 Интерактив: Облава на нарушителей ПДД
17.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «ФОЛЬК MIX» 17.03.2023, 13:000 Утопленника обнаружили островичи в реке Великой 17.03.2023, 12:571 При лобовом столкновении автомобилей на трассе «Псков» погибли водители-ровесники 17.03.2023, 12:510 Охранники в Псковской области за год задержали 266 человек
17.03.2023, 12:481 Проекты Сбера победили в национальной премии «Событие года» 17.03.2023, 12:430 В рубель: Предчувствие кризиса, налоговые виражи и слишком параллельный импорт 17.03.2023, 12:411 «Прессинг»: Псковские СМИ в соцсетях, личная раскрутка за госсчет и великолукский феномен. ВИДЕО 17.03.2023, 12:350 Псковичка приняла участие в телешоу «Здравствуй, сладкий»
17.03.2023, 12:290 Переводной почтовый штемпель «Привет из Пскова» представили в областном центре. ФОТО 17.03.2023, 12:170 Интерактив: Как пройти по Плехановскому посаду? 17.03.2023, 12:144 В Молдавии переименовали государственный язык в румынский 17.03.2023, 12:120 Подростковая преступность снизилась более чем на 60% в Великих Луках
17.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 марта 17.03.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» 17.03.2023, 11:501 В Москве прошёл дождь из денег. ВИДЕО 17.03.2023, 11:430 Депутаты согласовали проведение опросов великолучан в группе гордумы в Сети
17.03.2023, 11:420 Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту 17.03.2023, 11:390 Опубликована майская афиша Псковского театра драмы 17.03.2023, 11:250 Свыше 20 тысяч заявлений и сообщений поступило в полицию Великих Лук за год 17.03.2023, 11:211 Снятую с Ольгинского моста гидроизоляцию убирают рабочие и техника. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru