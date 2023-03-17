Происшествия

Полиция задержала 16 подозреваемых в преступлениях в Псковской области за два дня

Полиция задержала 16 человек, подозреваемых в совершении преступлений, и установила местонахождение 3 человек, числящихся без вести пропавшими, на территории Псковской области с 15 по 16 марта, в период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, 15 марта сотрудники уголовного розыска в Великих Луках задержали россиянина 1982 года рождения, разыскиваемого Центральным РУВД ГУВД города Минска МВД Республики Беларусь. Мужчина подозревается в краже. Ему выдали подписку о невыезде.

Главная цель «Розыска» - активизация розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, розыск и установление местонахождения лиц, пропавших без вести и установление личности неопознанных трупов.

Мероприятие «Розыск» одновременно прошло во всех субъектах Российской Федерации.