Происшествия

Псковичи лишились более миллиона рублей после общения с мошенниками

Жители Пскова и Псковского района лишились более миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные, которые под предлогами предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также возможности выгодного инвестирования в акции крупной компании ввели их в заблуждение. Кроме того, некоторые псковичи лишились денег при попытках осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах. В общей сложности потерпевшие потеряли более миллиона рублей.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.