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Псковичку осудили за оправдание терроризма и публичные призывы к экстремизму

Псковичку Елену Кузьмину признали виновной в оправдании терроризма и в публичных призывах к экстремизму, суд назначил ей наказание в виде 450 тысяч рублей штрафа с рассрочкой на 5 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

В сентябре 2022 года Псковский городской суд признал её виновной в дискредитации Вооружённых сил, её также обвинили по статьям «оправдание терроризма» и «публичные призывы к экстремизму».

Дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей во втором окружном военном суде.

Ранее сообщалось, что псковская журналистка Светлана Прокопьева направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свой приговор по аналогичному уголовному делу об оправдании терроризма.

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Напомним, в июле 2020 года второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма. 2 февраля 2021 года апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор о назначении штрафа за оправдание терроризма.

В июле 2021 года Верховный суд оставил приговор в силе.