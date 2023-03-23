Происшествия

Мужчину госпитализировали с места пожара в гдовской деревне

Мужчину госпитализировали с места пожара в деревне Желча Гдовского района 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 00.16. В жилом доме в комнате огонь повредил пол, комната закопчена. Мужчину 1964 года рождения с места пожара госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу.

По предварительной информации, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Жилой дом от огня удалось спасти.