Происшествия

В Палкинском районе мужчина более года незаконно хранил в своем доме патроны

Уголовное дело завели в отношении жителя Палкинского района, который более года незаконно хранил в своем доме патроны для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В ходе обыска жилого дома, расположенного в одной из деревень Палкинского района, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 27 патронов, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Указанные боеприпасы 55-летний житель Палкинского района незаконно хранил по месту своего жительства более года.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.