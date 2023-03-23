Происшествия

Пскович украл алкоголь из магазина на улице Юбилейной

Пскович украл алкоголь из магазина на улице Юбилейной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 23 марта поступило сообщение, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича 2004 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.