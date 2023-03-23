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Происшествия

Мужчина попался на краже еды из магазина в Великих Луках

24.03.2023 10:18|ПсковКомментариев: 0

Мужчина 1986 года рождения украл продукты питания из магазина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования 23 марта получил сообщение, что из магазина на улице Зверева совершена кража. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанина, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

Теги: #происшествие #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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