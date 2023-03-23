Происшествия

Автомобили LADA и Audi воспламенились в Псковской области

Два автомобиля тушили пожарные в Псковской области 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:14 в ведомство поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в Пушкинских Горах. В гараже сгорела кровля и автомобиль ВАЗ-2108. По предварительному заключению сотрудников МЧС, причина происшествия в нарушении правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

А в 16:48 горел ещё один автомобиль. На улице Волкова в Пскове в Audi-100 огонь повредил моторный отсек и салон. Причина –короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.