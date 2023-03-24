Происшествия

Псковичка украла продукты питания и одежду из магазина на Рижском проспекте

Росгвардейцы задержали псковичку, которая украла продукты питания из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» 23 марта около 21.30 получил информацию о том, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку 1981 года рождения, которая похитила из торгового одежду и продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.