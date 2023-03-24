Происшествия

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла.

Природное явление случилось вечером 23 марта, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очаг залегал на глубине 10 км. Погибших и пострадавших нет. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Позднее в европейско-средиземноморском регионе зафиксировано более 540 землетрясений.